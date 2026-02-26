Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Сможет ли ВТБ выплатить 50% прибыли в виде дивидендов

Пока что аналитики видят компромисс – и для капитала с ЦБ, и для акционеров – в размере 25–35% от прибыли
Екатерина Литова
Михаил Спиридонов
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Топ-менеджмент ВТБ будет придерживаться стратегии выплаты 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов – в том числе за 2025 г., заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка по отчетности за год. Но окончательное решение остается за акционерами.

Чистая прибыль группы относительно 2024 г. сократилась на 8,9% до 502,1 млрд руб., но оказалась немного выше прогноза менеджмента (500 млрд руб.). В этом году банк целится в диапазон 600–650 млрд руб. На фоне заявлений Пьянова акции ВТБ подскочили на 3,6%, но к вечеру растеряли почти весь рост, дорожая на 0,9%.

Вы видите 10% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте