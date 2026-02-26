Сможет ли ВТБ выплатить 50% прибыли в виде дивидендов

Чистая прибыль группы относительно 2024 г. сократилась на 8,9% до 502,1 млрд руб., но оказалась немного выше прогноза менеджмента (500 млрд руб.). В этом году банк целится в диапазон 600–650 млрд руб. На фоне заявлений Пьянова акции ВТБ подскочили на 3,6%, но к вечеру растеряли почти весь рост, дорожая на 0,9%.