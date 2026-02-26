Сможет ли ВТБ выплатить 50% прибыли в виде дивидендов

Сможет ли ВТБ выплатить 50% прибыли в виде дивидендовПока что аналитики видят компромисс – и для капитала с ЦБ, и для акционеров – в размере 25–35% от прибыли
Топ-менеджмент ВТБ будет придерживаться стратегии выплаты 50% чистой прибыли по МСФО в качестве дивидендов – в том числе за 2025 г., заявил первый зампред правления банка Дмитрий Пьянов в ходе конференц-звонка по отчетности за год. Но окончательное решение остается за акционерами.
Чистая прибыль группы относительно 2024 г. сократилась на 8,9% до 502,1 млрд руб., но оказалась немного выше прогноза менеджмента (500 млрд руб.). В этом году банк целится в диапазон 600–650 млрд руб. На фоне заявлений Пьянова акции ВТБ подскочили на 3,6%, но к вечеру растеряли почти весь рост, дорожая на 0,9%.
