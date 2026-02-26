Портфель микрозаймов в конце 2025 года сократился впервые за два года

По итогам всего 2025 года портфель микрозаймов показал минимальный за несколько лет темп роста на уровне 13%. Такая динамика сопоставима с 2022 г. (рост был 12,2%), когда еще действовали ковидные ограничения. Для сравнения, за 2024 г. портфель вырос на более чем 38%, что практически в три раза выше текущего уровня, в 2023 г. – на 24%. В прошлом году портфель показал минимальный прирост за последние три года в условиях отсутствия массовых экономических и общественных вызовов, констатирует представитель СРО «Мир».