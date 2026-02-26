Портфель микрозаймов в конце 2025 года сократился впервые за два года

Портфель микрозаймов в конце 2025 года сократился впервые за два годаНо выдачи новых займов в IV квартале выросли
Совокупный портфель микрозаймов по итогам IV квартала 2025 г. составил 520,4 млрд руб., сократившись относительно III квартала на 1,14%, следует из данных СРО «Мир». Сжатие произошло впервые за два года – последний раз похожая ситуация была в III квартале 2023 г., когда сокращение составило 12%. Данный объем включает в себя показатели коммерческих и банковских микрофинансовых организаций (МФО), маркетплейсов и некоммерческих организаций, уточнили в объединении.
По итогам всего 2025 года портфель микрозаймов показал минимальный за несколько лет темп роста на уровне 13%. Такая динамика сопоставима с 2022 г. (рост был 12,2%), когда еще действовали ковидные ограничения. Для сравнения, за 2024 г. портфель вырос на более чем 38%, что практически в три раза выше текущего уровня, в 2023 г. – на 24%. В прошлом году портфель показал минимальный прирост за последние три года в условиях отсутствия массовых экономических и общественных вызовов, констатирует представитель СРО «Мир».