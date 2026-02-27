Граждане активнее рефинансируют ипотеку

Граждане активнее рефинансируют ипотекуМассовым тренд станет при снижении ключевой ставки до 10–13%
Банки фиксируют кратный рост спроса у граждан на рефинансирование рыночной ипотеки с лета прошлого года – такую тенденцию наблюдают ВТБ, Т-банк, ПСБ, ТКБ и Новикомбанк, сказали «Ведомостям» их представители. Доминирующими факторами спроса на рефинансирование являются ключевая ставка и ставки банков по рефинансированию, считают все опрошенные банкиры.
Банк России начал снижать ключевую ставку в середине 2025 г. – с того момента она опустилась с 21% до нынешних 15,5%. Одновременно снижались и ставки по ипотечным кредитам. С начала июня 2025 г. по 20 февраля 2026 г. средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков снизилась с 26,54 до 20,46% на новостройки, с 26,69 до 20,46% – на вторичное жилье. По рефинансированию ставка опустилась с 26,83 до 19,17%, следует из данных Дом.РФ.