Граждане активнее рефинансируют ипотеку

Банк России начал снижать ключевую ставку в середине 2025 г. – с того момента она опустилась с 21% до нынешних 15,5%. Одновременно снижались и ставки по ипотечным кредитам. С начала июня 2025 г. по 20 февраля 2026 г. средневзвешенная ставка в топ-20 ипотечных банков снизилась с 26,54 до 20,46% на новостройки, с 26,69 до 20,46% – на вторичное жилье. По рефинансированию ставка опустилась с 26,83 до 19,17%, следует из данных Дом.РФ.