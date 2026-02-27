Газета
Сбербанк в 2026 году намерен поддерживать высокую рентабельность

Цели банка аналитики считают выполнимыми, а какие-то даже консервативными
Сбербанк третий год подряд отчитывается о рекордной чистой прибыли – как и в случае с РСБУ, по международным стандартам группа в 2025 г. заработала 1,706 трлн руб., что выше 2024 г. на 7,9%. Рентабельность капитала при этом составила 22,7%, что лишь немногим ниже уровня 2024 г. (23,4%).

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал на конференц-звонке, что этот год будет особенно важной вехой, так как является завершающим в трехлетней стратегии. И банк следует всем заложенным в ней планам: рентабельность капитала будет сохраняться на уровне 22%, а достаточность общего капитала – на уровне 13,3%. «Мы понимаем, что эти параметры достичь в этом году будет еще сложнее, чем в прошлом, с учетом макроэкономической ситуации, непростой ситуации у большого количества наших клиентов, постепенного снижения процентной ставки. Я думаю, что мы будем иметь не такой простой год», – подчеркнул Греф.

