Сбербанк в 2026 году намерен поддерживать высокую рентабельность

Председатель правления Сбербанка Герман Греф сказал на конференц-звонке, что этот год будет особенно важной вехой, так как является завершающим в трехлетней стратегии. И банк следует всем заложенным в ней планам: рентабельность капитала будет сохраняться на уровне 22%, а достаточность общего капитала – на уровне 13,3%. «Мы понимаем, что эти параметры достичь в этом году будет еще сложнее, чем в прошлом, с учетом макроэкономической ситуации, непростой ситуации у большого количества наших клиентов, постепенного снижения процентной ставки. Я думаю, что мы будем иметь не такой простой год», – подчеркнул Греф.