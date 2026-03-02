Газета
Треть банковских долгов оказались бесперспективными к взысканию в 2025 году

Но даже с такой просрочкой некоторые коллекторы научились работать
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости
Евгений Разумный / Ведомости

Доля бесперспективных к взысканию банковских долгов в продаваемых портфелях в 2025 г. составила 31%, что на 2 п. п. ниже показателя за 2024 г. Такие данные были представлены ПКБ на заседании клуба покупателей и продавцов (презентация есть у «Ведомостей»). До прошлого года доля просрочки самого низкого качества росла несколько лет подряд: в 2021 г. она была 23%, в 2022 г. – 24%, в 2023 г. – 27%, в 2024 г. – 33% (более ранних расчетов нет).

К бесперспективным относят задолженности граждан на любой стадии банкротства с маленьким средним чеком (менее 3000 руб.), а также если заемщик умер, отсутствуют документы, срок предъявления истек или пропущен срок исковой давности.

