Треть банковских долгов оказались бесперспективными к взысканию в 2025 году

Доля бесперспективных к взысканию банковских долгов в продаваемых портфелях в 2025 г. составила 31%, что на 2 п. п. ниже показателя за 2024 г. Такие данные были представлены ПКБ на заседании клуба покупателей и продавцов (презентация есть у «Ведомостей»). До прошлого года доля просрочки самого низкого качества росла несколько лет подряд: в 2021 г. она была 23%, в 2022 г. – 24%, в 2023 г. – 27%, в 2024 г. – 33% (более ранних расчетов нет).