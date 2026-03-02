Газета
Смягчение ДКП откроет второе дыхание банковским потребкредитам в 2026 году

В систему начнет возвращаться часть спроса, ушедшая в МФО и ломбарды
Михаил Спиридонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Смягчение денежно-кредитной политики в 2026 г. может дать второе дыхание потребительскому кредитованию в банках, но темпы восстановления будут напрямую зависеть от динамики реальных доходов населения и регуляторных требований, говорится в новом обзоре рейтингового агентства «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). Темпы прироста сегмента в банках достигнут порядка 7% к концу 2026 г., что обусловлено высокой маржинальностью данного продукта для банков.

У ЦБ прогноз средней ключевой ставки на 2026 г. – 13,5–14,5% (сейчас «ключ» – 15,5%), на 2027 г. – 8–9%.

