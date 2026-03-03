В России ужесточат ответственность для нелегальных кредиторов

В настоящий момент нелегальных кредиторов привлечь к уголовной ответственности практически невозможно, следует из проектной документации (имеется в распоряжении «Ведомостей). Это связано с тем, что нелегальные кредиторы в случае привлечения к административной ответственности по ч. 1 ст. 14.56 КоАП осуществляют «смену» индивидуальных предпринимателей (формальных поставщиков нелегальной услуги), на новых «номинальных директоров». Вследствие этого у правоохранителей возникает необходимость заново привлекать нарушителей к административной ответственности. Но, как поясняют авторы проекта, для привлечения лица к административной ответственности требуется установление факта повторного совершения правонарушения с учетом сроков давности – один год.