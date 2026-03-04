Банки не спешат внедрять технологию бесконтактной оплаты «Волна»

«Волна» – разработка Национальной системы платежных карт (НСПК; принадлежит Банку России), прототип компания представила на форуме Finopolis осенью 2024 г. Технология позволяет владельцам смартфонов на платформах iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки через СБП или по картам «Мир». Решение работает на базе Bluetooth Low Energy (BLE) – технологии беспроводной связи с низким энергопотреблением для передачи небольших пакетов данных на короткие расстояния. Это в отличие от NFC позволяет производить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона.