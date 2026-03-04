Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Главная / Финансы /

Банки не спешат внедрять технологию бесконтактной оплаты «Волна»

Тем более что ряд крупных розничных игроков вроде Т-банка используют решение «Сбера»
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Бесконтактную оплату по Bluetooth «Волна» для своих клиентов в банковское приложение внедрили всего два банка – Газпромбанк и ПСБ. Остальные игроки либо находятся в стадии тестирования, либо еще раздумывают над необходимостью внедрения, показал опрос «Ведомостей».

«Волна» – разработка Национальной системы платежных карт (НСПК; принадлежит Банку России), прототип компания представила на форуме Finopolis осенью 2024 г. Технология позволяет владельцам смартфонов на платформах iOS и Android бесконтактно оплачивать покупки через СБП или по картам «Мир». Решение работает на базе Bluetooth Low Energy (BLE) – технологии беспроводной связи с низким энергопотреблением для передачи небольших пакетов данных на короткие расстояния. Это в отличие от NFC позволяет производить оплату на чуть большем расстоянии от терминала, не заботясь о положении смартфона.

Вы видите 9% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь