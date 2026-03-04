Газета
Финансы

ЦБ преследует политические цели в суде ЕС

Шансов реально оспорить блокировку активов у него мало, считают юристы
Артем Кульша
У Суда ЕС весьма своеобразный подход: считая ЕС особым, автономным правопорядком, он ставит европейское право выше общего международного / Андрей Гордеев / Ведомости

У Банка России мало шансов оспорить в суде ЕС блокировку своих активов, но его иск преследует скорее политические цели, считают опрошенные «Ведомостями» юристы. Это не столько судебный процесс, сколько демонстрация Россией несогласия с посягательством на основополагающие принципы международного права, говорит старший юрист коллегии адвокатов Delcredere Артем Касумян.

3 марта этого года ЦБ объявил, что подал в Суд ЕС общей юрисдикции иск к Совету ЕС об оспаривании регламента № 2025/2600. Этот нормативный акт, по мнению российского регулятора, нарушает базовые и неотъемлемые права на доступ к правосудию, неприкосновенность собственности, принцип суверенного иммунитета, гарантированные международными договорами и правом ЕС. Также, с точки зрения ЦБ, Совет ЕС допустил существенные процедурные нарушения при принятии оспариваемого регламента, в частности принял его не единогласно, а большинством голосов стран-членов в обход требований Договора о функционировании ЕС.

