Т-банк тестирует возможность голосовых переводов между физлицами

Т-банк тестирует возможность голосовых переводов между физлицамиНо о скором запуске речь не идет, так как нужно больше времени на проработку
Т-банк экспериментирует с голосовыми технологиями в переводах между физлицами. На закрытой группе тестируется функция, когда клиент может вызвать голосового ассистента и продиктовать получателя перевода. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-банка Сергей Хромов.
Пока банк только «трогает воду» – о скором запуске речь не идет, подчеркнул он. Нужно больше времени на проработку и тестирование, несмотря на то что технологии голосового ассистента в Т-банке и «Т-мобайле» интегрированы уже давно, пояснил Хромов. В процессе технологической проработки голосовых переводов банк в первую очередь фокусируется на безопасности и обеспечении защиты на всех уровнях взаимодействия, отметил Хромов.
