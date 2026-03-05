Газета
Т-банк тестирует возможность голосовых переводов между физлицами

Но о скором запуске речь не идет, так как нужно больше времени на проработку
Наталья Заруцкая
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Т-банк экспериментирует с голосовыми технологиями в переводах между физлицами. На закрытой группе тестируется функция, когда клиент может вызвать голосового ассистента и продиктовать получателя перевода. Об этом «Ведомостям» рассказал директор департамента ключевых экосистемных продуктов Т-банка Сергей Хромов.

Пока банк только «трогает воду» – о скором запуске речь не идет, подчеркнул он. Нужно больше времени на проработку и тестирование, несмотря на то что технологии голосового ассистента в Т-банке и «Т-мобайле» интегрированы уже давно, пояснил Хромов. В процессе технологической проработки голосовых переводов банк в первую очередь фокусируется на безопасности и обеспечении защиты на всех уровнях взаимодействия, отметил Хромов.

