Т-банк тестирует возможность голосовых переводов между физлицами

Пока банк только «трогает воду» – о скором запуске речь не идет, подчеркнул он. Нужно больше времени на проработку и тестирование, несмотря на то что технологии голосового ассистента в Т-банке и «Т-мобайле» интегрированы уже давно, пояснил Хромов. В процессе технологической проработки голосовых переводов банк в первую очередь фокусируется на безопасности и обеспечении защиты на всех уровнях взаимодействия, отметил Хромов.