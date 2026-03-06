В Kept оценили введение компаниями автоматизированного контроля кредитных рисков

Под кредитным риском подразумевается дебиторская задолженность компании, возникающая при взаимодействии с контрагентами на условиях отсрочки платежа за реализованные товары и услуги или авансирования – за приобретаемые. Кредитный риск отсутствует только при условии одновременного обмена товаров на наличные деньги, что встречается крайне редко в в2в-сегменте. Компании, использующие расчетные счета, депозиты, банковские гарантии и аккредитивы в своей работе, также подвержены кредитным рискам.