В Kept оценили введение компаниями автоматизированного контроля кредитных рисков

Относительно немного компаний используют практику, которая превращает риск из угрозы в управляемый параметр
Анастасия Брянцева
Екатерина Литова
Ведомости
Ведомости

Только 56% крупных российских компаний смогли частично внедрить автоматизированный превентивный контроль кредитных рисков, что относится к передовой практике управления таким видом рисков, говорится в исследовании аудиторско-консалтинговой компании Kept (есть у «Ведомостей»).

Под кредитным риском подразумевается дебиторская задолженность компании, возникающая при взаимодействии с контрагентами на условиях отсрочки платежа за реализованные товары и услуги или авансирования – за приобретаемые. Кредитный риск отсутствует только при условии одновременного обмена товаров на наличные деньги, что встречается крайне редко в в2в-сегменте. Компании, использующие расчетные счета, депозиты, банковские гарантии и аккредитивы в своей работе, также подвержены кредитным рискам.

