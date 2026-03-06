Страховщики начали получать заявления по полисам выезжающих за рубеж

Страховщики начали получать заявления по полисам выезжающих за рубежИз-за ситуации на Ближнем Востоке компании также бесплатно продлевают сроки действия страховки
Страховые компании начали получать на этой неделе заявления от клиентов, которые застряли на Ближнем Востоке из-за конфликта вокруг Ирана, в рамках полисов защиты выезжающих за рубеж (ВЗР). О фиксации роста обращений «Ведомостям» рассказали представитель «Росгосстраха», «Т-страхования», «Сберстрахования», «Ингосстраха» и «Зетта страхования». В основном заявления касаются задержек или отмены рейсов, а также отмены поездки.
На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем с США десятки тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении на Ближнем Востоке. По подсчетам Ассоциации туроператоров России, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) находятся около 50 000 российских туристов. Примерно 1000 находятся в Катаре, в Омане – около 700, а в Бахрейне – около 300.