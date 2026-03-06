Страховщики начали получать заявления по полисам выезжающих за рубеж

На фоне военного конфликта между Ираном и Израилем с США десятки тысяч российских туристов оказались в затруднительном положении на Ближнем Востоке. По подсчетам Ассоциации туроператоров России, в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) находятся около 50 000 российских туристов. Примерно 1000 находятся в Катаре, в Омане – около 700, а в Бахрейне – около 300.