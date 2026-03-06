Газета
Главная / Финансы /

ЦБ ввел поэтапный вычет нематериальных активов из расчета капитала банков

Это касается только затрат на импортозамещенную критическую IT-инфраструктуру
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

ЦБ введет для банков послабление в части капитала и позволит вычитать из него затраты на нематериальные активы (НМА), которые банки создают при реализации планов по импортозамещению. Меру анонсировала председатель ЦБ Эльвира Набиуллина во время выступления на ежегодной встрече Банка России с кредитными организациями, которую проводит Ассоциация банков России.

Для многих банков это значительные инвестиции, которые ложатся дополнительной нагрузкой на капитал, отметила Набиуллина. Поэтому регулятор принял решение, что позволит вычитать НМА в течение четырех лет, а не одномоментно, как это предусмотрено сейчас. Но это коснется только активов, относящихся к критической IT-инфраструктуре, которую банки обязаны импортозаместить по закону, уточнила Набиуллина. По оценкам ЦБ, для отдельных банков эффект составит до 0,5 п. п. достаточности капитала.

