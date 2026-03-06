ЦБ ввел поэтапный вычет нематериальных активов из расчета капитала банков

Для многих банков это значительные инвестиции, которые ложатся дополнительной нагрузкой на капитал, отметила Набиуллина. Поэтому регулятор принял решение, что позволит вычитать НМА в течение четырех лет, а не одномоментно, как это предусмотрено сейчас. Но это коснется только активов, относящихся к критической IT-инфраструктуре, которую банки обязаны импортозаместить по закону, уточнила Набиуллина. По оценкам ЦБ, для отдельных банков эффект составит до 0,5 п. п. достаточности капитала.