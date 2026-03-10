Молодые люди до 25 лет стали чаще банкротиться

Общее число банкротств также сильно выросло за период с 2023 по 2025 г. По итогам прошлого года количество судебных банкротств физлиц и индивидуальных предпринимателей почти достигло 568 000 – это на 31,5% больше, чем в 2024 г., и на 62,5% – чем в 2023 г., следует из статистики Федресурса. По внесудебному банкротству в 2025 г. было возбуждено 68 311 дел, что на 22,9% больше показателя 2024 г. и в 4,3 раза больше показателя 2023 г.