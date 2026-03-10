Производитель гофрокартона «Петрокартон» проведет pre-IPO на MOEX Start

Сбор заявок откроется в 20-х числах месяца, а закрытие раунда намечено ориентировочно на конец апреля, что привязано к производственному циклу 2026 г., передал «Ведомостям» через представителя председатель совета директоров и основной акционер компании «Петрокартон» Валерий Шумилин. По его мнению, инвесторы смогут получить около 15% капитала компании. Pre-money (стоимость компании до привлечения внешних инвестиций) «Петрокартона» установлена на уровне 1,7 млрд руб., а оценка post-money (стоимость после получения инвестиций) по итогам размещения может составить около 2 млрд руб., отмечает председатель совета директоров.