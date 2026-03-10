Производитель гофрокартона «Петрокартон» проведет pre-IPO на MOEX Start

Производитель гофрокартона «Петрокартон» проведет pre-IPO на MOEX StartЛенинградский завод планирует привлечь 300 млн рублей для расширения мощностей
Производитель гофротары и гофрокартона из Ленинградской области «Петрокартон» во второй половине марта проведет предварительное публичное размещение акций (pre-IPO) на площадке MOEX Start, рассказал «Ведомостям» представитель компании. «Петрокартон» намерен привлечь 300 млн руб., а вырученные средства направит на первый этап инвестиционной программы 2026 г., включающий расширение производственных мощностей и автоматизацию процессов.
Сбор заявок откроется в 20-х числах месяца, а закрытие раунда намечено ориентировочно на конец апреля, что привязано к производственному циклу 2026 г., передал «Ведомостям» через представителя председатель совета директоров и основной акционер компании «Петрокартон» Валерий Шумилин. По его мнению, инвесторы смогут получить около 15% капитала компании. Pre-money (стоимость компании до привлечения внешних инвестиций) «Петрокартона» установлена на уровне 1,7 млрд руб., а оценка post-money (стоимость после получения инвестиций) по итогам размещения может составить около 2 млрд руб., отмечает председатель совета директоров.