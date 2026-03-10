Газета
Главная / Финансы /

АРФГ назвала основные нарушения при продаже банками инвестиционных продуктов

Чаще всего клиентам должным образом не говорят о рисках таких вложений и гарантируют доходность
Наталья Заруцкая
Евгений Разумный / Ведомости

Основная часть недобросовестных практик в офисах банков при продаже инвестиционных продуктов – это отсутствие информирования о рисках таких продуктов и гарантирование получения доходности. В случае с продажей страховых продуктов их чаще всего сравнивают со вкладами. Это следует из мониторинга Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), итоги которого есть у «Ведомостей».

