АРФГ назвала основные нарушения при продаже банками инвестиционных продуктов

Основная часть недобросовестных практик в офисах банков при продаже инвестиционных продуктов – это отсутствие информирования о рисках таких продуктов и гарантирование получения доходности. В случае с продажей страховых продуктов их чаще всего сравнивают со вкладами. Это следует из мониторинга Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ), итоги которого есть у «Ведомостей».