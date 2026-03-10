«Газпром» не смог избавиться от украинского ареста в Нидерландах

Группа «Газпрома» не смогла избавиться от ареста активов, наложенного в Нидерландах в обеспечение требований энергокомпании ДТЭК богатейшего украинца Рината Ахметова к России, узнали «Ведомости» из материалов Окружного суда Гааги. Обездвиженными остаются 50% акций Wintershall Noordzee, одной из крупнейших газодобывающих компаний на нидерландском морском шельфе, которые «Газпром» третий год пытается продать.