Т-банк запустил переводы в рассрочку

Переводы в рассрочку доступны до 50 000 руб. клиентам без подписки, до 100 000 руб. с сервисом Pro и до 150 000 руб. с Premium. Чтобы воспользоваться опцией, клиенту не нужно получать дополнительное одобрение – рассрочку можно подключить перед отправкой средств или уже после перевода. Никакой дополнительной информации в бюро кредитных историй в связи с запуском переводов в рассрочку передаваться не будет, отмечает представитель Т-банка.