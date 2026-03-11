Т-банк запустил переводы в рассрочку

Т-банк запустил переводы в рассрочкуОни возможны с кредитки и не учитываются в тратах льготного периода
Т-банк запустил переводы денег в рассрочку, рассказал «Ведомостям» его представитель. Клиенты банка могут переводить деньги другим людям, даже если в моменте на дебетовой карте нет всей суммы. Функция доступна с лимита кредитной карты. Получателю средства придут сразу, а отправитель может возвращать их ежемесячно равными частями в срок до двух лет без процентов на сумму рассрочки, но с комиссией.
Переводы в рассрочку доступны до 50 000 руб. клиентам без подписки, до 100 000 руб. с сервисом Pro и до 150 000 руб. с Premium. Чтобы воспользоваться опцией, клиенту не нужно получать дополнительное одобрение – рассрочку можно подключить перед отправкой средств или уже после перевода. Никакой дополнительной информации в бюро кредитных историй в связи с запуском переводов в рассрочку передаваться не будет, отмечает представитель Т-банка.