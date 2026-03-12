Газета
Финансы

Доля отказов по кредитам остается выше 80% пять месяцев подряд

Ситуация может измениться по мере смягчения регулирования и снижения ставок
Наталья Заруцкая
Для существенного сокращения уровня отказов необходимо дальнейшее снижение ключевой ставки, что важно для большего спроса на банковские кредитные продукты со стороны заемщиков с комфортным показателем долговой нагрузки
Пять месяцев подряд доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – остается на уровне 81–83%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В феврале 2026 г. доля отказов по кредитам составила 81,8%, снизившись на 1,1 п. п. относительно января (было 82,9%), но в годовой динамике рост значительный – на 4,7 п. п. (77,1% в феврале 2025 г.).

Впервые показатель поднялся выше 80% в октябре 2025 г., составив 82,2%.

