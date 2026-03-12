Доля отказов по кредитам остается выше 80% пять месяцев подряд

Пять месяцев подряд доля отказов по всем заявкам на розничные кредиты – потребительские, POS-кредиты, кредитные карты, автокредиты и ипотеку – остается на уровне 81–83%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ). В феврале 2026 г. доля отказов по кредитам составила 81,8%, снизившись на 1,1 п. п. относительно января (было 82,9%), но в годовой динамике рост значительный – на 4,7 п. п. (77,1% в феврале 2025 г.).