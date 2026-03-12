Газета
Суд Гааги отказался обойти иммунитет России по требованию украинской компании

Бывший поставщик газа в Луганск пытается взыскать со страны более 85 млн евро
Артем Кульша
Ссылаться на иммунитет, чтобы избежать ответственности, Россия не имеет права, посчитал суд Киева, но суд Гааги не согласился
Ссылаться на иммунитет, чтобы избежать ответственности, Россия не имеет права, посчитал суд Киева, но суд Гааги не согласился / Klaus Rainer Krieger / TASS / Автор /Ведомости

Окружной суд Гааги отказался обойти иммунитет России по требованию бывшего поставщика газа в Луганск – «Луганскгаз сбыта», узнали «Ведомости» из материалов дела. Украинская компания заявляет о фактической экспроприации своего бизнеса после начала спецоперации и попыталась взыскать в Нидерландах более 85 млн евро, выигранных в киевском суде. Но иммунитет от юрисдикции не связан с характером или тяжестью действий, в которых обвиняется суверенное государство, констатировала гаагская инстанция и отказала «Луганскгазу».

