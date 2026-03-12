Суд Гааги отказался обойти иммунитет России по требованию украинской компании

Окружной суд Гааги отказался обойти иммунитет России по требованию бывшего поставщика газа в Луганск – «Луганскгаз сбыта», узнали «Ведомости» из материалов дела. Украинская компания заявляет о фактической экспроприации своего бизнеса после начала спецоперации и попыталась взыскать в Нидерландах более 85 млн евро, выигранных в киевском суде. Но иммунитет от юрисдикции не связан с характером или тяжестью действий, в которых обвиняется суверенное государство, констатировала гаагская инстанция и отказала «Луганскгазу».