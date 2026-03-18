ВЭБ.РФ запустил программу страхования инвесторов из России в Киргизии

ВЭБ.РФ запустил программу страхования инвесторов из России в КиргизииОна будет работать через ЭКСАР и защищать инвестиции от политических рисков
Российский экспортный центр (РЭЦ, входит в группу ВЭБ.РФ) совместно с инвестиционным фондом Central Asia Capital представили новую программу страхования от политических рисков для российских инвесторов, работающих в Киргизии, сообщил «Ведомостям» представитель ВЭБ.РФ. Страхование будет осуществляться через российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций, ЭКСАР, которое принадлежит РЭЦу.
Программа покрывает инвестиции в приобретении долей в капитале, предоставлении займов, вложении в уставной капитал и инвестиции через индустриальный парк Central Asia Hub – специальную зону с особыми налоговыми льготами для российских предприятий.
