Ипотека показала восстановительный рост в марте

В феврале выдачи кредитов на покупку жилья сильно просели: граждане оформили 65 930 жилищных ссуд на 252,91 млрд руб., что на 25% меньше по количеству и на 41% по объему, чем в январе, следует из данных Объединенного кредитного бюро (ОКБ). Значительный вклад в падение внесли программы с господдержкой – в феврале выдано 22 260 льготных ипотек на 127,99 млрд руб., что ниже показателей января на 62% и по количеству, и по объему.