НСПК поправит стандарты информирования о мошенничестве

В системе информирования о мошеннических операциях уже предусмотрено разделение по типам: код «60» означает неправомерные операции со стороны держателя карты, код «70» – случаи социальной инженерии и дропперства. НСПК планирует уточнить эти статусы для более детального анализа ситуаций, поделилась Подрецкая. Предполагается, что код «60» будет использоваться для обозначения неправомерных действий держателя карты в случаях, когда отсутствует обращение клиента и есть основания подозревать недобросовестность, например счет заблокирован банком по внутренним регламентам, в том числе в рамках антиотмывочных требований. Код «70» будет означать не только случаи социнженерии и использования дропов, но и ситуации, при которых имеется обращение от клиента.