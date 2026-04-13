Долги МФО подорожали в I квартале

Долги МФО подорожали в I кварталеЭто говорит о повышении качества просрочки и растущем спросе на нее
Средневзвешенная цена просроченных долгов микрофинансовых организаций (МФО) в I квартале 2026 г. выросла до 21,76% от номинала против 18,04% за весь 2025 год. Это следует из данных сервиса по возврату просроченной задолженности ID Collect (входит в финтех-группу «Свой»). В то же время электронная торговая площадка Debex зафиксировала средневзвешенную цену досудебных портфелей МФО в I квартале на уровне 21,3% против 15,5% годом ранее. Это пятый квартал последовательного роста ценника, отмечают там.
Данные ID Collect основаны на статистике всех электронных торговых площадок и прямых продаж, аналитика Debex – на данных по открытым торгам на электронных площадках и не учитывает закрытые сделки.
Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам