У страховщиков резко замедлился рост премий по ДМС в сегменте МСБ

Сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) на рынке корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2025 г. не оправдал ожиданий страховщиков, говорится в исследовании страхового брокера Remind, посвященном итогам 2025 г. (есть у «Ведомостей»). Если год назад пять страховых компаний фиксировали рост портфеля в малом бизнесе свыше 10%, то в 2025 г. такой результат подтвердил лишь один страховщик из 11 опрошенных. В сегменте среднего бизнеса динамика замедлилась вдвое: только три компании показали рост свыше 10% против шести годом ранее.