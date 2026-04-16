Главная / Финансы /

У страховщиков резко замедлился рост премий по ДМС в сегменте МСБ

Предприятия сокращают бюджеты и хотят сохранить прежние тарифы
Михаил Спиридонов
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Сегмент малого и среднего бизнеса (МСБ) на рынке корпоративного добровольного медицинского страхования (ДМС) в 2025 г. не оправдал ожиданий страховщиков, говорится в исследовании страхового брокера Remind, посвященном итогам 2025 г. (есть у «Ведомостей»). Если год назад пять страховых компаний фиксировали рост портфеля в малом бизнесе свыше 10%, то в 2025 г. такой результат подтвердил лишь один страховщик из 11 опрошенных. В сегменте среднего бизнеса динамика замедлилась вдвое: только три компании показали рост свыше 10% против шести годом ранее.

Remind опросил 11 страховщиков, на которых приходится 92% премий рынка корпоративного ДМC: «Абсолют страхование», «Альфастрахование», ВСК, «Зетта страхование жизни», «Ингосстрах», «Ренессанс страхование», «РЕСО-гарантия», «Росгосстрах», «Согласие», «Согаз» и «Сберстрахование». Всего рынок собрал по корпоративному ДМС 258 млрд руб. премий в прошлом году (+14,2% год к году), свидетельствуют данные ЦБ.

