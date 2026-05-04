Казахстанских бизнесменов накажут за неуважение к суду в Дубае по требованию ВТБ

Казахстанских бизнесменов накажут за неуважение к суду в Дубае по требованию ВТБСпор банка с Куанышевым и Шленских связан с долгом «Печоранефтегаза»
Суд первой инстанции Дубайского международного финансового центра (DIFC) по заявлению ВТБ привлек казахстанских бизнесменов Тимура Куанышева и Евгения Шленских, а также их жен Альфию Аскар Абулхаир и Муниру Байменову соответственно к ответственности за неуважение к суду. Об этом «Ведомости» узнали из материалов дела. Причина – нераскрытие активов, подлежащих аресту.
Суд решил передать предпринимателей с супругами генеральному прокурору Дубая и объявить тому, что все они допустили серьезное нарушение в соответствии с законодательством и практикой DIFC, которое может потребовать тюремного заключения. Также их обязали выплатить крупные штрафы – от $150 000 до $250 000 каждого.
