Средний срок автокредита растет уже почти год

Средний срок автокредита растет уже почти годЗа счет удлинения кредита, а также на фоне регуляторных мер банки снижают долговую нагрузку на заемщиков
В России 11 месяцев подряд растет средний срок автокредита как на новые автомобили, так и на машины с пробегом. В марте 2026 г. он составил 5,85 года, увеличившись относительно февраля на 0,4% (был 5,82 года), а относительно марта прошлого года – сразу на 14,5% (был 5,11 года), следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Наибольший средний срок выданных автокредитов отмечен в Краснодарском (6,55 года), Ставропольском (6,47 года) и Пермском (6,27 года) краях, а также в Тюменской (с ХМАО и ЯНАО, 6,24 года) и Волгоградской (6,23 года) областях. Наименьший показатель среднего срока автокредитов в регионах НБКИ зафиксировало в Москве (5,09 года), Санкт-Петербурге (5,28 года) и Московской области (5,36 года).
