Богатые россияне не доверяют управление своим капиталом ИИ

Большинство состоятельных клиентов Альфа-банка не используют искусственный интеллект (ИИ) в принятии инвестиционных решений в эпоху высоких технологий: 34% не прибегают к ИИ, потому что не разбираются в этой технологии, 31% – потому что не доверяют ей. К такому выводу пришли аналитики банка по результатам исследования «Барометр большого капитала», в котором опрашивали 700 клиентов (Alfa Only, «А-клуб») с активами под управлением свыше 15 млн руб.