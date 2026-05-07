Эксперты ждут резкого ускорения темпов роста страхового сегмента non-life

Эксперты ждут резкого ускорения темпов роста страхового сегмента non-lifeА вот страхование жизни, напротив, ждет сжатие на фоне прекращения продаж ИСЖ
Сборы страховых компаний по итогам 2026 г. могут вырасти относительно прошлого года на 5–7% и составить 4,2 трлн руб., говорится в новом обзоре «Эксперт РА» (есть у «Ведомостей»). При этом ключевые сегменты – страхование жизни и прочее страхование (ОСАГО, каско, ДМС и проч., далее – non-life) – покажут противоположную динамику относительно 2025 г.
Темпы роста страхования жизни, которое в 2025 г. выросло на 10,8%, в этом году резко замедлятся и составят максимум 3% (2,32 трлн руб.) либо вообще не покажут динамики. Причины – прекращение продаж инвестиционного страхования жизни (ИСЖ), переток клиентов в накопительное страхование жизни (НСЖ) и увеличение доли долгосрочных продуктов, считают в «Эксперт РА». На замену ИСЖ пришло долевое страхование жизни, но его объемы в 2025 г. (за 11 месяцев) были всего 22 млрд руб.