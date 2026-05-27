Граждане не смогут взыскивать со страховщика сумму на ремонт сверх лимита

Граждане не смогут взыскивать со страховщика сумму на ремонт сверх лимитаПосле решения КС некоторые страховщики намерены добиваться пересмотра части судебных актов
Конституционный суд (КС) принял долгожданное для страхового рынка решение: поддержал «Т-страхование» и признал не соответствующими Конституции ряд положений закона об ОСАГО, которые позволяли взыскать со страховщиков расходы на ремонт автомобиля сверх лимита страховой суммы в 400 000 руб.
КС указал, что общий объем ответственности страховщика не может выходить за рамки этого порога. А если стоимость ремонта по рыночным ценам превышает 400 000 руб., потерпевший сможет либо самостоятельно доплатить разницу за ремонт на СТО, либо отказаться от натурального возмещения и получить денежную выплату в пределах страховой суммы.
