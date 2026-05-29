Участники финрынка выступают за единую платформу для обмена данными

Участники финрынка выступают за единую платформу для обмена даннымиНо есть и риски снижения инновационной активности из-за низкой конкуренции
Банк России подвел итоги обсуждения доклада о регулировании искусственного интеллекта (ИИ) на финансовом рынке и получил обратную связь от 112 участников рынка. 77% из них выступают за создание в России единой отраслевой платформы для обмена данными. Сторонники инициативы подчеркивают два принципа ее реализации: добровольность участия и равноудаленность всех сторон. По их оценкам, такой подход позволит преодолеть фрагментарность отрасли и сократить издержки, в том числе упростит доступ малых и средних финансовых организаций к совместным проектам.
Другая часть респондентов указала на нецелесообразность создания единой платформы в принципе, пишет ЦБ, поскольку такой формат может привести к снижению инновационной активности из-за низкой конкуренции и концентрации технологических и кадровых ресурсов. По их мнению, более эффективным будет фокус на формировании единых правил и стандартов, а не инфраструктуры, говорится в обзоре ЦБ. При этом высказано мнение, что единая платформа может быть полезна для решения узкоспециализированных общеотраслевых задач, например в сфере ПОД/ФТ.