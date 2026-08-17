Совкомбанк увеличил прибыль во многом за счет роста маржи

Совкомбанк за январь – июнь 2026 г. заработал 45,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период год назад. Достигнутый показатель составляет 85% чистой прибыли за весь прошлый год, которая была 53,2 млрд руб. Только за II квартал прибыль год к году (г/г) умножилась почти в 5 раз – до 25,6 млрд руб. с 5 млрд.