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Главная / Финансы /

Совкомбанк увеличил прибыль во многом за счет роста маржи

Банк наконец получает эффект от снижения ставок, отмечают эксперты
Наталья Заруцкая
Максим Стулов / Ведомости
Максим Стулов / Ведомости

Совкомбанк за январь – июнь 2026 г. заработал 45,3 млрд руб. чистой прибыли по МСФО – это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период год назад. Достигнутый показатель составляет 85% чистой прибыли за весь прошлый год, которая была 53,2 млрд руб. Только за II квартал прибыль год к году (г/г) умножилась почти в 5 раз – до 25,6 млрд руб. с 5 млрд.

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