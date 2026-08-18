В ПДС растет средний стимулирующий взнос от государства

В ПДС растет средний стимулирующий взнос от государстваГраждане все чаще делают регулярные взносы
Россияне стали чаще вносить регулярные платежи в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), что позволяет им получать больший размер господдержки. Средний размер стимулирующего взноса государства растет: в НПФ «Эволюция» по итогам 2025 г. он увеличился на 13,5%, говорит ее представитель, не приводя абсолютные цифры. По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), средний размер выплаты на одного участника увеличился за прошлый год на 6,5% – с 20 000 до 21 300 руб. Участники стали чаще пополнять действующие договоры и заключать новые, говорит президент ассоциации Сергей Беляков.
Общая сумма господдержки, начисленной участникам ПДС по итогам взносов за 2025 г., составила рекордные 165,9 млрд против 52 млрд руб. в 2024 г., говорит Беляков. Втрое выросло и число получателей господдержки: с 2,6 млн человек до 7,8 млн. По условиям программы максимальное софинансирование составляет 36 000 руб. в год и выплачивается в течение 10 лет. Его размер зависит от дохода участника: при среднемесячном доходе до 80 000 руб. государство софинансирует каждый вложенный рубль, при доходе от 80 000 до 150 000 руб. – рубль на два вложенных, свыше 150 000 руб. – рубль на четыре.