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В ПДС растет средний стимулирующий взнос от государства

Граждане все чаще делают регулярные взносы
Михаил Спиридонов
Дополнительным драйвером рынка долгосрочных сбережений может стать более активное участие работодателей
Дополнительным драйвером рынка долгосрочных сбережений может стать более активное участие работодателей / Максим Стулов / Ведомости

Россияне стали чаще вносить регулярные платежи в рамках программы долгосрочных сбережений (ПДС), что позволяет им получать больший размер господдержки. Средний размер стимулирующего взноса государства растет: в НПФ «Эволюция» по итогам 2025 г. он увеличился на 13,5%, говорит ее представитель, не приводя абсолютные цифры. По данным Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов (НАПФ), средний размер выплаты на одного участника увеличился за прошлый год на 6,5% – с 20 000 до 21 300 руб. Участники стали чаще пополнять действующие договоры и заключать новые, говорит президент ассоциации Сергей Беляков.

Общая сумма господдержки, начисленной участникам ПДС по итогам взносов за 2025 г., составила рекордные 165,9 млрд против 52 млрд руб. в 2024 г., говорит Беляков. Втрое выросло и число получателей господдержки: с 2,6 млн человек до 7,8 млн. По условиям программы максимальное софинансирование составляет 36 000 руб. в год и выплачивается в течение 10 лет. Его размер зависит от дохода участника: при среднемесячном доходе до 80 000 руб. государство софинансирует каждый вложенный рубль, при доходе от 80 000 до 150 000 руб. – рубль на два вложенных, свыше 150 000 руб. – рубль на четыре.

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