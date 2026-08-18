В ПДС растет средний стимулирующий взнос от государства

Общая сумма господдержки, начисленной участникам ПДС по итогам взносов за 2025 г., составила рекордные 165,9 млрд против 52 млрд руб. в 2024 г., говорит Беляков. Втрое выросло и число получателей господдержки: с 2,6 млн человек до 7,8 млн. По условиям программы максимальное софинансирование составляет 36 000 руб. в год и выплачивается в течение 10 лет. Его размер зависит от дохода участника: при среднемесячном доходе до 80 000 руб. государство софинансирует каждый вложенный рубль, при доходе от 80 000 до 150 000 руб. – рубль на два вложенных, свыше 150 000 руб. – рубль на четыре.