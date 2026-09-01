Гражданам России стал доступен цифровой рубль

Осенью для граждан и компаний становится доступным цифровой рубль. Так же как наличный и безналичный рубль, третья форма валюты эмитируется Банком России; все три равны между собой. С 1 сентября самые крупные банки предоставят своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями, а супермаркеты, автосалоны, маркетплейсы и другие торговые компании с большими оборотами будут принимать платежи в них.