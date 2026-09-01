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Главная / Финансы /

Гражданам России стал доступен цифровой рубль

Крупные банки и торговые сети готовы к работе с третьей формой нацвалюты
Наталья Заруцкая
Екатерина Литова
Цифровой рубль станет доступен для оплаты товаров в крупных торговых сетях по всей стране
Цифровой рубль станет доступен для оплаты товаров в крупных торговых сетях по всей стране / Ведомости

Осенью для граждан и компаний становится доступным цифровой рубль. Так же как наличный и безналичный рубль, третья форма валюты эмитируется Банком России; все три равны между собой. С 1 сентября самые крупные банки предоставят своим клиентам возможность пользоваться цифровыми рублями, а супермаркеты, автосалоны, маркетплейсы и другие торговые компании с большими оборотами будут принимать платежи в них.

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