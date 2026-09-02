Как регионы Дальнего Востока привлекают капитал за пределами бюджета

Как регионы Дальнего Востока привлекают капитал за пределами бюджетаЦФА и народные облигации становятся популярными, но объемы фондирования пока символические
На сессии ВЭФа, посвященной финансированию дальневосточных мастер-планов, обсуждался практический вопрос: где регионам найти деньги на реализацию программ развития 30 городов, если потребность в деньгах – 3,6 трлн руб., а бюджет закрывает лишь часть этой суммы? Список инструментов обширный – от народных облигаций до токенизации складских свидетельств, но большинство из них остаются на стадии обкатки, а не масштабного применения.
Масштаб и структура капитала
По словам замминистра по развитию Дальнего Востока и Арктики Эльвиры Нургалиевой, около 60% необходимого финансирования уже обеспечено за счет нацпроектов и отраслевых госпрограмм – в частности, отдельного президентского решения о выделении 5% средств всех отраслевых госпрограмм на сметы мастер-планов. По словам Нургалиевой, половина из 3,6 трлн руб. приходится на внебюджетные (частные) инвестиции, четверть предоставлена федеральным бюджетом, еще четверть – региональным.