Как регионы Дальнего Востока привлекают капитал за пределами бюджета

На сессии ВЭФа, посвященной финансированию дальневосточных мастер-планов, обсуждался практический вопрос: где регионам найти деньги на реализацию программ развития 30 городов, если потребность в деньгах – 3,6 трлн руб., а бюджет закрывает лишь часть этой суммы? Список инструментов обширный – от народных облигаций до токенизации складских свидетельств, но большинство из них остаются на стадии обкатки, а не масштабного применения.