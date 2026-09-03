Греф увидел пространство для снижения ставки

Все это говорит о необходимости переходить к политике поддержки и стимулирования роста инвестиций, считает Греф. Но перелома не будет, пока ставки на рынке не будут находиться в диапазоне 10–12%. «Задача возврата к таким нормализованным показателям – это, на мой взгляд, сегодня ключевая задача для возобновления и стабилизации экономического роста. Сегодня, мне кажется, всем надо обратить внимание на макроусловия, бизнесу нужна помощь», – подчеркнул глава Сбербанка.