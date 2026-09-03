Греф увидел пространство для снижения ставки

Греф увидел пространство для снижения ставкиЛечить шок предложения мерами денежно-кредитной политики «не соответствует классике»
Предправления Сбербанка Герман Греф считает, что у Банка России сохраняется пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, несмотря на ускорение инфляции – по его оценке, оно вызвано шоком предложения (выбытием мощностей из-за атак БПЛА), а не всплеском спроса, и не требует реакции через денежно-кредитную политику. Об этом Греф сказал журналистам на брифинге в рамках ВЭФ-2026, передает корреспондент «Ведомостей».
«Лечить шок на стороне предложения с помощью мер денежно-кредитной политики не соответствует классике», – прокомментировал глава Сбербанка. Нужно реагировать, когда шок на рынке предложения трансформируется в ажиотаж спроса.
По мнению Грефа, признаков ажиотажного спроса сегодня не наблюдается, а даже повышенный инфляционный фон оставляет возможность для снижения реальной процентной ставки (номинальная ставка минус инфляция), которая остается «достаточно высокой».
Греф допустил постепенное продолжение снижения ключевой ставки, но не исключил пауз в этом процессе – Банку России потребуется время, чтобы убедиться в отсутствии факторов, способных вызвать новый всплеск инфляции в течение следующего года.
Прогноз ключевой ставки у Сбербанка до конца этого года остается на уровне 13–13,5%, сказал Греф. Он отдельно подчеркнул, что не видит оснований для повышения ставки ЦБ. В 2027 г., по прогнозу Сбербанка, ставка продолжит снижаться шагом в 0,25–0,50 п. п. и по итогам года составит 11–12%.
На заседании в августе Банк России снизил ставку на 0,25 п. п. до 14%, но отказался от направленного сигнала дальнейшей траектории, чтобы оставить себе гибкость в принятии решений. Сейчас аналитики предполагают, что регулятор возьмет паузу на заседании 11 сентября.
ЦБ в августе также повысил прогноз по инфляции на 2026 г. до 6–7% из-за подорожания топлива, хотя в июне ожидал 4,5–5% Годовая инфляция может ускориться по итогам сентября до 6,3% из-за роста цен на нефтепродукты, писал ЦБ в комментарии к среднесрочному макроэкономическому прогнозу. На конец июня она составляла 6%. ЦБ ожидает, что к 2027 г. показатель вернется к целевому уровню в 4%.
Одновременно Греф вновь назвал текущее состояние экономики переохлаждением. Комментируя данные Росстата за II квартал (рост ВВП на 1,3% год к году после снижения на 0,2% в I квартале), он заявил, что оценка охлаждения экономики сегодня «уже очевидна»: «Центральный банк говорит о постепенном замедлении, мы же называем ситуацию охлаждением, или уже переохлаждением. На сегодняшний день цифры говорят сами за себя».
Глава Сбербанка обратил внимание на существенное снижение индикатора бизнес-климата летом этого года (минус 3,6 пункта – минимум с весны 2022 г.), уровень безработицы и потребления и на самые слабые за шесть лет планы компаний на III квартал 2026 г., но конкретного значения не привел.
Все это говорит о необходимости переходить к политике поддержки и стимулирования роста инвестиций, считает Греф. Но перелома не будет, пока ставки на рынке не будут находиться в диапазоне 10–12%. «Задача возврата к таким нормализованным показателям – это, на мой взгляд, сегодня ключевая задача для возобновления и стабилизации экономического роста. Сегодня, мне кажется, всем надо обратить внимание на макроусловия, бизнесу нужна помощь», – подчеркнул глава Сбербанка.
Прогноз роста ВВП на 2026 г. ЦБ снизил на 0,5 п. п. до 0–1%. Среди причин – временное сокращение производственных мощностей в ряде отраслей. Сам Сбербанк в июле понизил прогноз роста ВВП на 2026 г. с 0,5–1% до 0–0,5%.