Более половины россиян не получают обратно взятые у них в долг деньги

Большинство граждан сталкивались с тем, что им не возвращали одолженные деньги: 49% опрошенных иногда не получали деньги назад, 5% россиян часто сталкивались с невозвратом долга, менее 1% опрошенных никогда не получали его обратно. Это следует из опроса Т-банка, проведенного среди 2000 россиян старше 18 лет, живущих во всех регионах страны, его итоги есть у «Ведомостей».