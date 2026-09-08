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Главная / Финансы /

Более половины россиян не получают обратно взятые у них в долг деньги

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Наталья Заруцкая
Людям морально проще взять деньги в долг у знакомого, чем у банка
Людям морально проще взять деньги в долг у знакомого, чем у банка / Ведомости

Большинство граждан сталкивались с тем, что им не возвращали одолженные деньги: 49% опрошенных иногда не получали деньги назад, 5% россиян часто сталкивались с невозвратом долга, менее 1% опрошенных никогда не получали его обратно. Это следует из опроса Т-банка, проведенного среди 2000 россиян старше 18 лет, живущих во всех регионах страны, его итоги есть у «Ведомостей».

Только 45% опрошенных всегда получали одолженные деньги. Большинство их из Северо-Кавказского (48% от жителей региона, кто когда-либо одалживал деньги), Северо-Западного (47%) и Сибирского округов (46%). При этом среди всех регионов только в Центральном округе есть те, кому никогда не возвращали долги.

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