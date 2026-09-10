У страховщиков резко снизились оценки сегмента non-life

Страховщики резко ухудшили оценки состояния рынка страхования иного (non-life), чем страхование жизни: доля позитивных оценок за год снизилась на 28 п. п. – с 87% летом прошлого года до 59% в 2026 г., следует из обзора «Эксперт РА», с которым ознакомились «Ведомости». Опрос страховых компаний агентство проводило в июле. Они оценивали состояние рынка по шкале от -5 до 5 баллов, где -5 соответствует максимально негативной оценке, а 5 – максимально позитивной. Доля умеренно негативных оценок в сегменте non-life выросла с 0% до 33%, а доля самых позитивных (4–5 баллов) снизилась на 7 п. п. – с 20 до 13%.