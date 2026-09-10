У страховщиков резко снизились оценки сегмента non-life

У страховщиков резко снизились оценки сегмента non-lifeНа рентабельность сектора давят рост убыточности и снижение инвестиционного дохода
Страховщики резко ухудшили оценки состояния рынка страхования иного (non-life), чем страхование жизни: доля позитивных оценок за год снизилась на 28 п. п. – с 87% летом прошлого года до 59% в 2026 г., следует из обзора «Эксперт РА», с которым ознакомились «Ведомости». Опрос страховых компаний агентство проводило в июле. Они оценивали состояние рынка по шкале от -5 до 5 баллов, где -5 соответствует максимально негативной оценке, а 5 – максимально позитивной. Доля умеренно негативных оценок в сегменте non-life выросла с 0% до 33%, а доля самых позитивных (4–5 баллов) снизилась на 7 п. п. – с 20 до 13%.
Участники рынка связывают ухудшение настроений прежде всего с ростом убыточности и снижением инвестиционного дохода. Основной причиной ухудшения настроений является рост выплат при недостаточной динамике тарифов, пишут аналитики «Эксперт РА» в обзоре. Несмотря на увеличение страховых взносов (+9% г/г, до 888 млрд руб. в первом полугодии 2026 г.), выплаты растут быстрее (+11% г/г, 465 857 млрд руб.) под влиянием инфляции и повышения частоты страховых событий, в том числе из-за атак БПЛА. Особенно это касается автострахования и ДМС, где действующие тарифы не покрывают убыточность, подчеркивают опрошенные страховщики.