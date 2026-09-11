ВТБ в Гонконге обязали обеспечить требования его европейской «дочки»

ВТБ и OWH заключали различные сделки с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами начиная с июля 2003 г. Однако после начала спецоперации России на Украине Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило OWH переводить активы компаниям материнской группы. «Дочка» осталась должна «матери» 112,6 млн евро.