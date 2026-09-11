ВТБ в Гонконге обязали обеспечить требования его европейской «дочки»В банке считают решение суда дискриминационным
Апелляционное отделение Высокого суда Гонконга обязало ВТБ выплатить 1,3 млн гонконгских долларов в обеспечение требований его же бывшего европейского дочернего банка OWH SE. Об этом «Ведомости» узнали из материалов дела.
ВТБ и OWH заключали различные сделки с иностранной валютой и производными финансовыми инструментами начиная с июля 2003 г. Однако после начала спецоперации России на Украине Федеральное управление финансового надзора Германии (BaFin) запретило OWH переводить активы компаниям материнской группы. «Дочка» осталась должна «матери» 112,6 млн евро.
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