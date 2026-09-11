ЦБ предложил новый механизм работы с невостребованными страховыми выплатами

Банк России обсуждает с участниками страхового рынка новый механизм работы с выплатами по полисам страхования жизни, не востребованными по не зависящим от страховщика причинам. По задумке регулятора компании будут два месяца разыскивать клиентов или их наследников и, если получателей найти не удастся, переводить деньги на специальный счет в ЦБ. Об этом заместитель главы департамента страхового рынка Центробанка Никита Теплов рассказал на форуме «Эксперт РА» «Будущее страхового рынка», передает корреспондент «Ведомостей».