ЦБ предложил новый механизм работы с невостребованными страховыми выплатами

ЦБ предложил новый механизм работы с невостребованными страховыми выплатамиОн хочет переводить зависшие деньги по полисам страхования жизни на спецсчет
Банк России обсуждает с участниками страхового рынка новый механизм работы с выплатами по полисам страхования жизни, не востребованными по не зависящим от страховщика причинам. По задумке регулятора компании будут два месяца разыскивать клиентов или их наследников и, если получателей найти не удастся, переводить деньги на специальный счет в ЦБ. Об этом заместитель главы департамента страхового рынка Центробанка Никита Теплов рассказал на форуме «Эксперт РА» «Будущее страхового рынка», передает корреспондент «Ведомостей».
Тот же подход применяется в отношении невостребованных вкладов. В случае страховой выплаты сейчас деньги просто зависают на счетах компаний. Объем таких невостребованных денег официально не раскрывается.
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