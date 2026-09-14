Банк России докапитализирует национального перестраховщика

Банк России докапитализирует национального перестраховщикаРегулятор выделит на поддержку РНПК 165 млрд рублей
Банк России направит 165 млрд руб. на докапитализацию Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), рассказала на пресс-конференции 11 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Капитал РНПК будет увеличен уже в сентябре. Решение позволит перестраховщику исполнять все принятые на себя обязательства, объяснила Набиуллина. РНПК оказывает услуги ключевым отраслям на льготных условиях, в частности фактически перестраховывает все риски терроризма и диверсий, напомнила она.
«Ведомости» направили запрос в РНПК.
РНПК – «дочка» ЦБ. Компанию учредили в 2016 г.; с 2022 г. она выступает основным перестраховщиком на российском рынке. Объявленный капитал РНПК составляет 21 млрд руб., компании предоставлены гарантии Центробанка в пределах 750 млрд руб. После начала спецоперации России на Украине и, как следствие, ухода западных перестраховщиков нагрузка на РНПК резко увеличилась. Сейчас компания обеспечивает более 70% всех исходящих рисков отечественных страховщиков, а также является конечным держателем общей перестраховочной емкости по рискам терроризма и диверсии, включая ущерб от беспилотников.