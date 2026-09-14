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Главная / Финансы /

Банк России докапитализирует национального перестраховщика

Регулятор выделит на поддержку РНПК 165 млрд рублей
Михаил Спиридонов
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России направит 165 млрд руб. на докапитализацию Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), рассказала на пресс-конференции 11 сентября председатель ЦБ Эльвира Набиуллина. Капитал РНПК будет увеличен уже в сентябре. Решение позволит перестраховщику исполнять все принятые на себя обязательства, объяснила Набиуллина. РНПК оказывает услуги ключевым отраслям на льготных условиях, в частности фактически перестраховывает все риски терроризма и диверсий, напомнила она.

«Ведомости» направили запрос в РНПК.

РНПК – «дочка» ЦБ. Компанию учредили в 2016 г.; с 2022 г. она выступает основным перестраховщиком на российском рынке. Объявленный капитал РНПК составляет 21 млрд руб., компании предоставлены гарантии Центробанка в пределах 750 млрд руб. После начала спецоперации России на Украине и, как следствие, ухода западных перестраховщиков нагрузка на РНПК резко увеличилась. Сейчас компания обеспечивает более 70% всех исходящих рисков отечественных страховщиков, а также является конечным держателем общей перестраховочной емкости по рискам терроризма и диверсии, включая ущерб от беспилотников.

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