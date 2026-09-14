Банк России докапитализирует национального перестраховщика

РНПК – «дочка» ЦБ. Компанию учредили в 2016 г.; с 2022 г. она выступает основным перестраховщиком на российском рынке. Объявленный капитал РНПК составляет 21 млрд руб., компании предоставлены гарантии Центробанка в пределах 750 млрд руб. После начала спецоперации России на Украине и, как следствие, ухода западных перестраховщиков нагрузка на РНПК резко увеличилась. Сейчас компания обеспечивает более 70% всех исходящих рисков отечественных страховщиков, а также является конечным держателем общей перестраховочной емкости по рискам терроризма и диверсии, включая ущерб от беспилотников.