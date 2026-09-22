ЦБ не увидел интереса рынка к выделению стейблкоинов в отдельную категорию

ЦБ не увидел интереса рынка к выделению стейблкоинов в отдельную категориюСуществуют аналоги этого инструмента и нет практической пользы в создании еще одного
Участники финансового рынка не выказали заинтересованности в выделении стейблкоинов в отдельную категорию криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на Московском финансовом форуме. Более того, как показало обсуждение с рынком, выделение этой категории повлечет дополнительные налоговые вопросы, а фактически – проблемы, которые надо будет решать, добавил он.
Стейблкоин – это цифровой токен, стоимость которого привязана к определенному реальному активу, как правило к национальной валюте в соотношении 1:1; но возможно и другое обеспечение – золото, ценные бумаги, корзина валют и пр. Стабильность курса может обеспечиваться резервами ликвидных активов, обязательством эмитента обменивать токены по установленному курсу или специальным алгоритмом.