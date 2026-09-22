ЦБ не увидел интереса рынка к выделению стейблкоинов в отдельную категорию

Участники финансового рынка не выказали заинтересованности в выделении стейблкоинов в отдельную категорию криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на Московском финансовом форуме. Более того, как показало обсуждение с рынком, выделение этой категории повлечет дополнительные налоговые вопросы, а фактически – проблемы, которые надо будет решать, добавил он.