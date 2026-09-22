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Главная / Финансы /

ЦБ не увидел интереса рынка к выделению стейблкоинов в отдельную категорию

Существуют аналоги этого инструмента и нет практической пользы в создании еще одного
Наталья Заруцкая
Российским компаниям понадобятся стейблкоины, только если иностранные контрагенты начнут ими расплачиваться
Российским компаниям понадобятся стейблкоины, только если иностранные контрагенты начнут ими расплачиваться / Максим Стулов / Ведомости

Участники финансового рынка не выказали заинтересованности в выделении стейблкоинов в отдельную категорию криптовалют и цифровых финансовых активов (ЦФА), заявил первый зампред Банка России Владимир Чистюхин на Московском финансовом форуме. Более того, как показало обсуждение с рынком, выделение этой категории повлечет дополнительные налоговые вопросы, а фактически – проблемы, которые надо будет решать, добавил он.

Стейблкоин – это цифровой токен, стоимость которого привязана к определенному реальному активу, как правило к национальной валюте в соотношении 1:1; но возможно и другое обеспечение – золото, ценные бумаги, корзина валют и пр. Стабильность курса может обеспечиваться резервами ликвидных активов, обязательством эмитента обменивать токены по установленному курсу или специальным алгоритмом.

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