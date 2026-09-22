Банкиры и власти обсудили «разрыв» государственного кэш-менеджмента

Свои идеи ученый сформулировал в парадигме Run-Change-Disrupt, где Run – это регулярные операционные процессы; в этом смысле казначейство могло бы запустить операции репо в валютах, отличных от юаня (сделки с ним появились в этом году). Необходимые для этого условия – повышение спроса на другие валюты и выравнивание экспортно-импортных потоков с иными странами, в первую очередь с БРИКС, подчеркнул Прокофьев.