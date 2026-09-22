Банкиры и власти обсудили «разрыв» государственного кэш-менеджмента

Банкиры и власти обсудили «разрыв» государственного кэш-менеджментаСоздание отдельного института радикально повысит эффективность управления ликвидностью
Власти, банкиры и научное сообщество обсудили на Московском финансовом форуме резервы роста в части государственной политики управления ликвидностью, или кэш-менеджмента. Чтобы повысить эффективность радикально, ректор Финансового университета при правительстве Станислав Прокофьев (замглавы Федерального казначейства в 2005–2021 гг.) предложил вернуться к дискуссии о создании отдельного института по ее реализации.
Свои идеи ученый сформулировал в парадигме Run-Change-Disrupt, где Run – это регулярные операционные процессы; в этом смысле казначейство могло бы запустить операции репо в валютах, отличных от юаня (сделки с ним появились в этом году). Необходимые для этого условия – повышение спроса на другие валюты и выравнивание экспортно-импортных потоков с иными странами, в первую очередь с БРИКС, подчеркнул Прокофьев.