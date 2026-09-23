Темп роста платежей в приложениях банков замедлится почти в два раза в 2026 году

Темп роста платежей в приложениях банков замедлится почти в два раза в 2026 годуДрайверами останутся оплата ЖКУ, медуслуг и образования за счет автоплатежей и встроенных сервисов
К концу этого года россияне нарастят повседневные платежи через приложения банков на 7% за счет автоплатежей по ЖКУ, оплаты медуслуг и образовательных учреждений. Но в следующем году рост безналичных платежей замедлится до 4–6% из-за насыщения рынка, говорят эксперты
Объемы безналичных повседневных платежей через банковские приложения по итогам 2026 г. вырастут на 7% и замедлятся с 12% год назад, прогнозирует представитель ВТБ, не называя абсолютных значений. У банков Дом.РФ и «Санкт-Петербург» оценки – 6–8%. НРА прогнозирует общее увеличение объема на 10–11%, говорит младший управляющий рейтинговой службы Павел Жолобов.
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