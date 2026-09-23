Темп роста платежей в приложениях банков замедлится почти в два раза в 2026 году

Объемы безналичных повседневных платежей через банковские приложения по итогам 2026 г. вырастут на 7% и замедлятся с 12% год назад, прогнозирует представитель ВТБ, не называя абсолютных значений. У банков Дом.РФ и «Санкт-Петербург» оценки – 6–8%. НРА прогнозирует общее увеличение объема на 10–11%, говорит младший управляющий рейтинговой службы Павел Жолобов.