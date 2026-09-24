В Англии сняли наложенный ВТБ арест активов влиятельной казахстанской семьи

В Англии сняли наложенный ВТБ арест активов влиятельной казахстанской семьиБанк стал заложником бюрократической системы Британии, пожаловались в ВТБ
Высокий суд Англии и Уэльса снял всемирный арест с активов казахстанского бизнесмена Тимура Куанышева и его жены Альфии Аскар Абулхаир, наложенный по требованию ВТБ, узнали «Ведомости». Из-за санкций банк так и не смог внести на счет суда 500 000 фунтов стерлингов обеспечения.
ВТБ разочарован решением суда и работой судебного аппарата министерства юстиции Соединенного Королевства, сообщил «Ведомостям» представитель банка. В то же время продолжает действовать глобальный арест активов Куанышева и Абулхаир, установленный судом Дубайского международного финансового центра (DIFC), напомнил он. Кроме того, по требованию ВТБ активы супругов арестованы в Казахстане.
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