В Англии сняли наложенный ВТБ арест активов влиятельной казахстанской семьи

ВТБ разочарован решением суда и работой судебного аппарата министерства юстиции Соединенного Королевства, сообщил «Ведомостям» представитель банка. В то же время продолжает действовать глобальный арест активов Куанышева и Абулхаир, установленный судом Дубайского международного финансового центра (DIFC), напомнил он. Кроме того, по требованию ВТБ активы супругов арестованы в Казахстане.