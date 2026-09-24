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Главная / Финансы /

В Англии сняли наложенный ВТБ арест активов влиятельной казахстанской семьи

Банк стал заложником бюрократической системы Британии, пожаловались в ВТБ
Артем Кульша
Трудности ВТБ обусловлены подсанкционным статусом, последствия которого банк обязан принимать вместе со связанными с этим рисками, указал Высокий суд
Трудности ВТБ обусловлены подсанкционным статусом, последствия которого банк обязан принимать вместе со связанными с этим рисками, указал Высокий суд / Ben Stansall / AFP

Высокий суд Англии и Уэльса снял всемирный арест с активов казахстанского бизнесмена Тимура Куанышева и его жены Альфии Аскар Абулхаир, наложенный по требованию ВТБ, узнали «Ведомости». Из-за санкций банк так и не смог внести на счет суда 500 000 фунтов стерлингов обеспечения.

ВТБ разочарован решением суда и работой судебного аппарата министерства юстиции Соединенного Королевства, сообщил «Ведомостям» представитель банка. В то же время продолжает действовать глобальный арест активов Куанышева и Абулхаир, установленный судом Дубайского международного финансового центра (DIFC), напомнил он. Кроме того, по требованию ВТБ активы супругов арестованы в Казахстане.

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