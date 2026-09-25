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Главная / Финансы /

ЦБ даст банкам льготы для кредитования защиты критической инфраструктуры

Но не готов сдвигать сроки восстановления надбавок к нормативам достаточности капитала
Екатерина Литова
Алексей Орлов / Ведомости
Алексей Орлов / Ведомости

Банк России готов ввести льготное регулирование для кредитов на защиту объектов критической инфраструктуры, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на Международном банковском форуме, организованном Ассоциацией банков России. Одновременно регулятор не видит необходимости сдвигать сроки восстановления надбавок к нормативам достаточности капитала, так как у банков было достаточно времени на подготовку, сказала глава ЦБ.

Кредитование для защиты

ЦБ известно, что сейчас многие банковские заемщики хотят инвестировать в защиту своих объектов критической инфраструктуры и обращаются за кредитами, отметила Набиуллина. И Банк России готов пойти навстречу – применять пониженные риск-веса и не применять макронадбавки по такого рода кредитам, сообщила она. Никакой конкретики Набиуллина больше не привела.

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