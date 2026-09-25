ЦБ даст банкам льготы для кредитования защиты критической инфраструктуры

ЦБ известно, что сейчас многие банковские заемщики хотят инвестировать в защиту своих объектов критической инфраструктуры и обращаются за кредитами, отметила Набиуллина. И Банк России готов пойти навстречу – применять пониженные риск-веса и не применять макронадбавки по такого рода кредитам, сообщила она. Никакой конкретики Набиуллина больше не привела.