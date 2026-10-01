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Убытки российских компаний с начала этого года выросли на четверть

Сальдированный финансовый результат предприятий сократился на 15,7%
Ульяна Сморчкова
Для прибылей компаний достаточно значимыми остаются структурные факторы, а именно возросшая степень амортизации капитала и переток прибыли в экономике в пользу работников
Для прибылей компаний достаточно значимыми остаются структурные факторы, а именно возросшая степень амортизации капитала и переток прибыли в экономике в пользу работников / Ведомости

По итогам первых семи месяцев 2026 г. сальдированная прибыль (прибыль минус убытки) российских компаний уменьшилась на 15,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 13,02 трлн руб., следует из данных Росстата. Деятельность 21 500 организаций за январь – июль оказалась убыточной, это 33,4% от числа всех компаний, которые рассматривал Росстат. Их совокупные потери составили  6,57 трлн руб., что на четверть больше, чем в прошлом году. Оставшиеся 42 200 компаний по итогам первых семи месяцев получили общую прибыль в размере 19,6 трлн руб., что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2025 г.

При расчетах итогов не учитывались субъекты малого предпринимательства, кредитные организации, государственные и муниципальные учреждения и некредитные финансовые организации, напоминает Росстат.

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