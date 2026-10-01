Убытки российских компаний с начала этого года выросли на четверть

По итогам первых семи месяцев 2026 г. сальдированная прибыль (прибыль минус убытки) российских компаний уменьшилась на 15,7% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составила 13,02 трлн руб., следует из данных Росстата. Деятельность 21 500 организаций за январь – июль оказалась убыточной, это 33,4% от числа всех компаний, которые рассматривал Росстат. Их совокупные потери составили 6,57 трлн руб., что на четверть больше, чем в прошлом году. Оставшиеся 42 200 компаний по итогам первых семи месяцев получили общую прибыль в размере 19,6 трлн руб., что на 5,3% меньше по сравнению с аналогичным периодом в 2025 г.