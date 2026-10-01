В России заработали новые условия семейной ипотеки

В России заработали новые условия семейной ипотекиНа самую низкую ставку могут рассчитывать семьи с пятью детьми
С 1 октября заработали новые правила выдачи семейной ипотеки – теперь ставка и максимальная сумма кредита будут зависеть от количества детей и региона проживания семьи. Также вводится максимальный срок субсидирования льготной ипотеки – до 15 лет.
Новые условия
На всей территории России (за исключением четырех столичных регионов) теперь действуют следующие условия:
2% годовых, 10 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с пятью и более детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет на момент заключения договора;
4% годовых, 10 млн руб. максимальная сумма кредита – для семей с четырьмя детьми, где хотя бы один ребенок младше 7 лет на момент заключения договора;
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