Бюджет получит до 15,5 млрд рублей за обращения бизнеса к СМЭВ за три года

Бюджет получит до 15,5 млрд рублей за обращения бизнеса к СМЭВ за три годаПлатить за обращения к государственным базам данных компании начали с ноября 2025 года
Федеральный бюджет получит в 2027 г. до 4,9 млрд руб. от использования коммерческими компаниями инфраструктуры электронного правительства, включая систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это следует из проекта бюджета на 2027–2029 гг. В 2028 г. в казну поступит до 5,16 млрд руб., а в 2029 г. – до 5,39 млрд руб. Полученные средства пойдут на финансирование национального проекта «Экономика данных» и госпрограмму «Информационное общество».
Неотъемлемый элемент
Обмен информацией между бизнесом и госорганами через СМЭВ запущен в 2011 г. и сначала был бесплатным. Через систему передаются электронные данные и документы между всеми органами власти, Федеральным казначейством, банками, удостоверяющими центрами и проч.
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