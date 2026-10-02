Бюджет получит до 15,5 млрд рублей за обращения бизнеса к СМЭВ за три года

Федеральный бюджет получит в 2027 г. до 4,9 млрд руб. от использования коммерческими компаниями инфраструктуры электронного правительства, включая систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ). Это следует из проекта бюджета на 2027–2029 гг. В 2028 г. в казну поступит до 5,16 млрд руб., а в 2029 г. – до 5,39 млрд руб. Полученные средства пойдут на финансирование национального проекта «Экономика данных» и госпрограмму «Информационное общество».