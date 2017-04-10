Как опыт операторов связи может помочь заглянуть в будущее банков

В банковской отрасли на наших глазах разворачивается битва трех бизнес-моделей: это финансово-технологические стартапы, собирающиеся захватить существенную часть рынка, стремительно обновляющиеся и трансформирующиеся банки и гибридная модель, предполагающая партнерство банков и финтеха. Каждая была бы успешна сама по себе, если бы не конкуренция между ними на ограниченном, медленно растущем рынке.

Роль и место банков сейчас кажутся незыблемыми. Они крупны, мощны и наглядно доказали, что могут быстро меняться и адаптировать инновации быстрее, чем стартапы успевают построить работающий бизнес и застолбить место под солнцем.

Однако, если посмотреть на 10-15 лет назад, можно увидеть много параллелей между современным состоянием банковского мира и телекоммуникационного того времени. Удастся ли финансовой сфере извлечь уроки из опыта телекоммуникационных компаний и остаться основой цифровой экосистемы будущего или же банки станут просто инфраструктурным сервисом?